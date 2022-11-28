Дэвис и Смолкин в декабре выступят в американском шоу A Holiday Dream on Ice

Теги сборная России танцы на льду Диана Дэвис Глеб Смолкин ледовые шоу Фигурное катание

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин в декабре выступят в американском шоу A Holiday Dream on Ice.

Шоу состоится 10 декабря в городе Лисбург.

«Присоединяйтесь к нам, чтобы провести день веселья и волшебства, пока мы исследуем истинное значение Рождества. Приходите посмотреть на спортсменов-олимпийцев, чемпионов мира и будущих чемпионов на единственном крытом катке в Лисбурге», – говорится в описании шоу.

Дэвис и Смолкин тренируются в США. Они были заявлены на два этапа Гран-при России, но пропустили оба.

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