Дэвис и Смолкин в декабре выступят в американском шоу A Holiday Dream on Ice

Российские фигуристы и в декабре выступят в американском шоу A Holiday Dream on Ice.

Шоу состоится 10 декабря в городе Лисбург.

«Присоединяйтесь к нам, чтобы провести день веселья и волшебства, пока мы исследуем истинное значение Рождества. Приходите посмотреть на спортсменов-олимпийцев, чемпионов мира и будущих чемпионов на единственном крытом катке в Лисбурге», – говорится в описании шоу.

Дэвис и Смолкин тренируются в США. Они были заявлены на два этапа Гран-при России, но пропустили оба.

Дэвис и Смолкин не едут из США на Гран-при России – что им мешает?