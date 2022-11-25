Татьяна Тарасова: «Разве Дэвис и Смолкин не собираются ехать на чемпионат России? Надо участвовать, чемпионат страны – это самые большие соревнования для нас»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, выступят ли Диана Дэвис и Глеб Смолкин на чемпионате России.
Танцевальный дуэт пропустил этапы Гран-при России. Дэвис и Смолкин тренируются в США.
«А разве они не собираются ехать на чемпионат России? Я этого не знаю.
Сказать, что мы не заметим их отсутствия, это оскорбительно. Сказать, что заметим... А почему они тогда не будут участвовать?
Лично я уверена, что в чемпионате России участвовать надо. Чемпионат страны для нас – это самые большие соревнования! Всегда были, есть и будут!» – сказала Тарасова.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 20 по 24 декабря 2022 года.
Дэвис и Смолкин не едут из США на Гран-при России – что им мешает?
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