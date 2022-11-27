Алексей Мишин: «Утром я сказал Плющенко, что сегодняшняя ситуация – как Державин и Пушкин. Я поздравляю Женю с успехами»

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Заслуженный тренер России Алексей Мишин поздравил свою ученицу Елизавету Туктамышеву с победой на этапе Гран-при России в Перми.

Второе место заняла Софья Муравьева, которая тренируется у Евгения Плющенко.

– Что для вас эта вторая кряду победа Елизаветы?

– Радостное событие. Был очень яркий вечер, думаю, всем понравилось. Скажем участницам ура. Поздравим Лизу и отдадим должное ее соперницам.

– Противостояние с вашим звездным учеником – Евгением Плющенко – как это было?

– Я утром подошел к Жене и сказал: сегодняшняя ситуация – как Державин и Пушкин. Думаю, самое приятное поражение – от своего ученика.

Женя, я поздравляю тебя с успехами, с твоей вдумчивой, серьезной, настоящей работой. Я горжусь тобой, Женя, – сказал Мишин в эфире Первого канала.

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