Муравьева исполнила два тройных акселя в произвольной программе на Гран-при России в Перми

Фигуристка Софья Муравьева выступила с произвольной программой на этапе Гран-при России в Перми.

В прокате она исполнила каскад тройной аксель – двойной тулуп, сольный тройной аксель, тройной риттбергер, двойной аксель. Во второй части программы она прыгнула тройные лутц и тулуп в каскаде, тройной флип и тройной сальхов через ойлер, а также тройной лутц.

Муравьева набрала 157,56 балла за произвольную и 239,15 в суммарно. Она заняла второе место.