Муравьева исполнила два тройных акселя в произвольной программе на Гран-при России в Перми

Теги сборная России женское катание Софья Муравьева Серия Гран-при России На призы губернатора Пермского края Фигурное катание

Фигуристка Софья Муравьева выступила с произвольной программой на этапе Гран-при России в Перми.

В прокате она исполнила каскад тройной аксель – двойной тулуп, сольный тройной аксель, тройной риттбергер, двойной аксель. Во второй части программы она прыгнула тройные лутц и тулуп в каскаде, тройной флип и тройной сальхов через ойлер, а также тройной лутц.

Муравьева набрала 157,56 балла за произвольную и 239,15 в суммарно. Она заняла второе место.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные