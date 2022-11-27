Горбачева с ошибкой прыгнула четверной сальхов в произвольной программе на этапе Гран-при России в Перми

Теги сборная России женское катание Гран-при России Алина Горбачева Фигурное катание

Российская фигуристка Алина Горбачева выступила с произвольной программой на этапе Гран-при России в Перми.

Фигуристка прыгнула четверной сальхов с ошибкой на выезде.

Затем она исполнила тройной флип, секвенцию тройной риттбергер – двойной аксель, двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов и тройной риттбергер. 

Горбачева получила за прокат 145,43 балла (80,29 за технику).

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