Горбачева с ошибкой прыгнула четверной сальхов в произвольной программе на этапе Гран-при России в Перми

Российская фигуристка выступила с произвольной программой на этапе Гран-при России в Перми.

Фигуристка прыгнула четверной сальхов с ошибкой на выезде.

Затем она исполнила тройной флип, секвенцию тройной риттбергер – двойной аксель, двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов и тройной риттбергер.

Горбачева получила за прокат 145,43 балла (80,29 за технику).