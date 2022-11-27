Муравьева и Туктамышева заявили по два тройных акселя в произвольной программе на этапе Гран-при России в Перми

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Гран-при России Ксения Синицына Софья Муравьева Фигурное катание

Стал известен прыжковый контент фигуристок в произвольной программе на этапе Гран-при России в Перми. 

Софья Муравьева заявила каскад тройной аксель – двойной тулуп, сольный тройной аксель, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц. 

В заявке Елизаветы Туктамышевой тройной аксель – двойной аксель, сольный тройной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель – тройной сальхов, тройной лутц, тройной риттбергер.

Ксения Синицына планирует исполнить двойной аксель, тройной лутц – двойной аксель, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – двойной тулуп – двойной риттбергер. 

После короткой программы лидирует Муравьева, Туктамышева – 2-я, Синицына – 3-я. 

Начало произвольной программы – сегодня в 12:45 по московскому времени.

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