Семененко и Ерохов чисто откатали короткие программы на этапе Гран-при России в Перми, Игнатов упал с тройного акселя

Фигуристы выступили с короткими программами на этапе Гран-при России в Перми.

исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверной тулуп и тройной аксель.

прыгнул четверной риттбергер, каскад четверной тулуп – тройной тулуп и упал с тройного акселя.

сделал четверной тулуп, каскад тройной лутц – тройной тулуп и тройной аксель.

исполнил каскад четверной тулуп (с ошибкой на выезде) – двойной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.