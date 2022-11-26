Семененко и Ерохов чисто откатали короткие программы на этапе Гран-при России в Перми, Игнатов упал с тройного акселя
Фигуристы выступили с короткими программами на этапе Гран-при России в Перми.
Алексей Ерохов исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверной тулуп и тройной аксель.
Макар Игнатов прыгнул четверной риттбергер, каскад четверной тулуп – тройной тулуп и упал с тройного акселя.
Илья Яблоков сделал четверной тулуп, каскад тройной лутц – тройной тулуп и тройной аксель.
Артем Ковалев исполнил каскад четверной тулуп (с ошибкой на выезде) – двойной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.
Евгений Семененко прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.
Комментарии