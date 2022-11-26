Евгений Семененко: «Рад, что смог преодолеть отметку в 100 баллов. Но лучше настраиваться на программу, а не считать их»

Фигурист Евгений Семененко прокомментировал свое выступление на этапе Гран-при России в Перми.

Сегодня он выиграл короткую программу, набрав за прокат 103,36 балла.

«Рад, что смог преодолеть такую отметку – 100 баллов.

Раньше на соревнованиях было тяжело катать под определенным стартовым номером – когда-то нравилось в начале, когда-то в конце, а в середине не мог кататься. Но было немало стартов, были крупные турниры, уже вроде бы стало без разницы, каким катать.

Не знал, как откатались остальные. Выходил – только видел на большом мониторе, сколько баллов у первого места. Я всегда плюс-минус понимаю, при каких ошибках сколько будет баллов, иногда в голове могу просчитать перед выходом. Но лучше настраиваться на программу, а не считать баллы.

Мишин сказал: молодец, борец. Что-то в этом духе», – сказал Семененко в эфире Первого канала.

⚡ Семененко выиграл короткую программу на Гран-при России в Перми, Ерохов – 2-й, Яблоков – 3-й