Косторная о восстановлении после операции: «Уже стараюсь идти в прыжки, потому что хочется чувствовать себя увереннее на льду»

Чемпионка Европы 2020 года рассказала, как проходит восстановление после операции на бедре.

Сегодня она выступила с показательным номером на Кубке Московского спорта.

«Очень жалко, что это один из худших прокатов получился. Во-первых, это конец недели. Но это уже все, оправдания. Можно было лучше, естественно, я собой недовольна. Это все-таки показательный, не соревнования, хотелось, чтобы все прошло хорошо, но, к сожалению, в этот раз не получилось.

Прыгала я не первый раз уже, но целиком в прокате это, наверное, один из начальных прыжков. Первый сальхов у меня не получился, потому что у меня нога выехала, к сожалению. Если б я могла, наверное, я бы все-таки исправила его, но уже некуда. Второй – тройной, да, но ничего сверхъестественного, несложный прыжок.

Как здоровье? Восстановление проходит чуть сложнее, чем ожидалось, потому что я очень рано начала прыгать, да и вообще я, наверное, еще сейчас не должна прыгать, но тем не менее я уже стараюсь идти в прыжки, пытаюсь, потому что хочется чувствовать себя увереннее на льду, а не бояться за каждый двойной. Падать, так с тройных хотя бы. Мыслей отказаться от прыжков нет. Я буду падать, но буду прыгать. Главное, чтоб эти падения не вышли мне боком.

По времени я никаких задач не ставлю. Я ставлю задачу сделать свое восстановление максимально грамотно распределенным по таймингу, потому что не хотелось бы затягивать с моментом восстановления, и также не хотелось бы прямо совсем торопиться: идти прыгать через сильную боль или что-то такое. Все-таки сезон я все равно пропускаю, так почему бы не вылечиться адекватно», – сказала Косторная.