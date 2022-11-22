Алена Косторная выступит с показательным номером на Кубке Московского спорта

Теги сборная России женское катание Алена Косторная Кубок московского спорта Фигурное катание

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная выступит с показательным номером на Кубке Московского спорта.

26 ноября в ледовом дворце «Мечта» в Москве пройдет второй этап командных юношеских соревнований.

«Соревновательный опыт очень важен для каждого спортсмена, особенно в рамках таких турниров, как Кубок Московского спорта. Он помогает не только отточить свои навыки, но и закалить себя как профессионала.

Более того, эти соревнования – отличный шанс для юных спортсменов продемонстрировать свои лучшие стороны. Желаю каждому фигуристу новых свершений и громких побед», – обратилась Косторная к участникам соревнований.

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