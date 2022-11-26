Буянова о восстановлении Косторной после операции: «Все непросто, могу честно сказать. Непонятно, как пройдет заживление»

Заслуженный тренер России Елена Буянова рассказала, как проходит восстановление после операции на бедре.

«Операция была непростая, соответственно, все последствия непростые. Но она такой боец! Она просила это не говорить, чтобы врачи не слышали, но, конечно, она вышла раньше, чем надо. Но то, что она пытается, что она пробует — она молодец.

Другой вопрос, что будет дальше. Но пока все, что в ее силах… Может быть, кто-то бы стеснялся, но она, в общем-то, не стесняется, и какая есть, такая вот она и катается. Но, опять же, достаточно серьезная операция была и, слава Богу, что она прошла, потому что у нас очень много больших проблем было.

Она и сама говорила, что месяца три мы провели впустую, потому что мы ждали, чтоб были все расходники, чтоб все сошлось, чтоб наконец-то ей сделали операцию.

Я знаю, что она такая спортсменка… Того же врача она просто не отпускала, пока не придут расходники, чтоб ей первой операцию сделали.

Сейчас посмотрим, как пройдет восстановление. Она только-только месяц как катается. Но главное начать, а там уже посмотрим. Она начала.

Но все непросто, это я могу честно сказать. Непонятно, как пройдет заживление, как это пойдет на нагрузках — это все пока я не знаю», — сказала Буянова.