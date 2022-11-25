Тамара Москвина: «Тренер должен научить фигуристов жертвовать личными мотивами для того, чтобы доставлять удовольствие другим людям. Это их предназначение»

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина в интервью рассказала о работе с фигуристами-парниками.

– Как у вас сейчас настроение?

– Должна сказать тебе по большому секрету, что у меня настроение всегда хорошее. Это зависит от тебя. Каким образом ты себя настраиваешь, умеешь противодействовать возмущающим факторам или действиям среды.

Серьезные неприятности, проблемы – без них никуда. Как ты к ним относишься? Ты переживаешь, плачешь, нервничаешь и так далее. Или думаешь: а что я могу сделать взамен этой неприятности, либо как противодействовать? В этом весь секрет.

В паре важно взаимопонимание. Нужно все делать таким образом, чтобы думать: как это может повлиять на твоего партнера? Как это может способствовать совместной работе? Это нескончаемый процесс подстраивания – высказываний, отношения, действий.

Потому что это две личности с разным уровнем воспитания, образования, мотивации и так далее. У каждого свои интересы. Потом, у них свои характеры, свои типы нервной системы. И вот это все тренеру нужно чуть-чуть подравнивать.

Пара катается и соревнуется с другой парой, а еще в этой паре есть две личности. И ребята хотят прожить свою жизнь, заниматься спортом, иметь семью, учиться. Мне хочется, чтобы все это было при положительном настроении и оптимистичном подходе.

А когда это связано с негативными настроениями, отношениями – это не добавляет радости в жизни. Поэтому не надо самим себе придумывать сложности, чтобы не портить себе настроение и жизнь.

– А как после олимпийского сезона – они (Мишина и Галлямов) не тяжело входят?

– С предыдущими поколениями спортсменов, которые я тренировала, празднование длилось значительно дольше.

Обычно спортсмены, которые успешно выступают на Олимпийских играх, начинают кататься где-то в сентябре-октябре и только к концу сезона входят в форму. Настя и Саша как-то быстрее вошли.

Я так думаю, ты-то это почувствовала.

– Я в полной мере почувствовала. Как раз на ЧМ и вышла в хорошем состоянии.

– Один говорит: «Нет, я так не могу», второй говорит «Нет, я так не хочу». И вот они, кто кого переубедит.

А мне же нужно так, чтобы ссоры прекратить, сказать: «Ребятки, вы так здорово придумали, да-да-да, пожалуй, у меня есть третий вариант». И предлагаю вариант сразу получше. Давайте жить дружно. Я обычно говорю: у нас тут что, детский сад или как?

Все говорят: ой, вы, наверное, видите этих звезд... Мы не видим никаких звезд. Приходит ребенок – видим, какой он изначально и что с ним нужно сделать, чтобы научить кататься, научить общаться, работать, терпеть, восхищаться, любить, жить. Научить восхищать других людей.

Научить жертвовать какими-то своими личными мотивами для того, чтобы удовольствие доставлять другим людям. Это их предназначение, – сказала Москвина.