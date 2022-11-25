Тамара Москвина: «Тренер должен научить фигуристов жертвовать личными мотивами для того, чтобы доставлять удовольствие другим людям. Это их предназначение»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Алина Загитова Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина в интервью Алине Загитовой рассказала о работе с фигуристами-парниками. 

– Как у вас сейчас настроение?

– Должна сказать тебе по большому секрету, что у меня настроение всегда хорошее. Это зависит от тебя. Каким образом ты себя настраиваешь, умеешь противодействовать возмущающим факторам или действиям среды.

Серьезные неприятности, проблемы – без них никуда. Как ты к ним относишься? Ты переживаешь, плачешь, нервничаешь и так далее. Или думаешь: а что я могу сделать взамен этой неприятности, либо как противодействовать? В этом весь секрет.

В паре важно взаимопонимание. Нужно все делать таким образом, чтобы думать: как это может повлиять на твоего партнера? Как это может способствовать совместной работе? Это нескончаемый процесс подстраивания – высказываний, отношения, действий.

Потому что это две личности с разным уровнем воспитания, образования, мотивации и так далее. У каждого свои интересы. Потом, у них свои характеры, свои типы нервной системы. И вот это все тренеру нужно чуть-чуть подравнивать.

Пара катается и соревнуется с другой парой, а еще в этой паре есть две личности. И ребята хотят прожить свою жизнь, заниматься спортом, иметь семью, учиться. Мне хочется, чтобы все это было при положительном настроении и оптимистичном подходе.

А когда это связано с негативными настроениями, отношениями – это не добавляет радости в жизни. Поэтому не надо самим себе придумывать сложности, чтобы не портить себе настроение и жизнь.

– А как после олимпийского сезона – они (Мишина и Галлямов) не тяжело входят?

– С предыдущими поколениями спортсменов, которые я тренировала, празднование длилось значительно дольше.

Обычно спортсмены, которые успешно выступают на Олимпийских играх, начинают кататься где-то в сентябре-октябре и только к концу сезона входят в форму. Настя и Саша как-то быстрее вошли.

Я так думаю, ты-то это почувствовала.

– Я в полной мере почувствовала. Как раз на ЧМ и вышла в хорошем состоянии.

– Один говорит: «Нет, я так не могу», второй говорит «Нет, я так не хочу». И вот они, кто кого переубедит.

А мне же нужно так, чтобы ссоры прекратить, сказать: «Ребятки, вы так здорово придумали, да-да-да, пожалуй, у меня есть третий вариант». И предлагаю вариант сразу получше. Давайте жить дружно. Я обычно говорю: у нас тут что, детский сад или как?

Все говорят: ой, вы, наверное, видите этих звезд... Мы не видим никаких звезд. Приходит ребенок – видим, какой он изначально и что с ним нужно сделать, чтобы научить кататься, научить общаться, работать, терпеть, восхищаться, любить, жить. Научить восхищать других людей.

Научить жертвовать какими-то своими личными мотивами для того, чтобы удовольствие доставлять другим людям. Это их предназначение, – сказала Москвина. 

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