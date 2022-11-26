Софья Муравьева: «Очень верю Плющенко, и не только ему – всем своим близким и тренерам, всегда очень поддерживают»

Фигуристка Софья Муравьева прокомментировала выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Перми (1-е место).

– Хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел и поддерживал нас. Для нас это очень важно, мы всегда благодарны за это. По прокату еще толком не знаю, хочу посмотреть прокат на видео и оценить – что хорошо, что плохо. Первая строчка? Это короткая программа, главное – место в общем соревновании.

– Произвольную катать будет полегче?

– Не знаю. Все зависит от завтрашней тренировки. Я стараюсь не думать о месте. Главное – это чистые прокаты, потому что без чистого проката первой вряд ли станешь.

Я как-то очень сильно нервничала перед прокатом, и в прокате тоже. Мне кажется, даже больше, чем на этапе в Москве.

– Тебя провожает на лед . Неужели тебе не внушает доверия, когда за спиной стоит такой великий человек?

– Внушает. Я ему очень верю, и не только ему – всем своим близким, Дмитрию Сергеевичу (Михайлову), всем своим тренерам, они меня всегда очень поддерживают.

– Какие планы на вечер – как отойти от короткой программы?

– Все забыть и отдохнуть, покушать, – сказала Муравьева в эфире Первого канала.