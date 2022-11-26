Софья Муравьева: «Очень верю Плющенко, и не только ему – всем своим близким и тренерам, всегда очень поддерживают»
Фигуристка Софья Муравьева прокомментировала выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Перми (1-е место).
– Хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел и поддерживал нас. Для нас это очень важно, мы всегда благодарны за это. По прокату еще толком не знаю, хочу посмотреть прокат на видео и оценить – что хорошо, что плохо. Первая строчка? Это короткая программа, главное – место в общем соревновании.
– Произвольную катать будет полегче?
– Не знаю. Все зависит от завтрашней тренировки. Я стараюсь не думать о месте. Главное – это чистые прокаты, потому что без чистого проката первой вряд ли станешь.
Я как-то очень сильно нервничала перед прокатом, и в прокате тоже. Мне кажется, даже больше, чем на этапе в Москве.
– Тебя провожает на лед Евгений Плющенко. Неужели тебе не внушает доверия, когда за спиной стоит такой великий человек?
– Внушает. Я ему очень верю, и не только ему – всем своим близким, Дмитрию Сергеевичу (Михайлову), всем своим тренерам, они меня всегда очень поддерживают.
– Какие планы на вечер – как отойти от короткой программы?
– Все забыть и отдохнуть, покушать, – сказала Муравьева в эфире Первого канала.
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