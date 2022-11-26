Софья Муравьева: «Сегодня утром тройной аксель не очень получался, но на тренировках обычно пять из пяти делаю без проблем»

Фигуристка Софья Муравьева ответила на вопрос о стабильности тройного акселя после первого места в короткой программе на этапе Гран-при России в Перми.

– Я старалась катать так же, как на тренировках, если ты здесь что-то не так сделаешь, что-то больше, можно в любой момент упасть. Сейчас буду смотреть прокаты, где недочеты, где хорошо, где плохо.

– Что сказал ?

– Секрет.

– Тройной аксель уже стал стабильным?

– Да. У меня сегодня утром он, правда, не очень получался, но на тренировках обычно всегда есть и пять из пяти делаю без проблем.

– Не любишь утром тренироваться?

– Не знаю. У меня как сегодня тренировка была не очень, и в Москве тоже перед произвольной была не очень. Не знаю, как так получается, но утром – да, не очень люблю, лучше вечером, - сказала Муравьева.