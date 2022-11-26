прокомментировала выступление в короткой программе на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми (2-е место).

«Что случилось на дорожке? Споткнулась, ничего страшного, так бывает. Настроение хорошее — я достаточно удачно откатала, поводов иметь плохое настроение нет.

Меньше ли я стала волноваться? Да, я сегодня не сильно волновалась. Видимо, потеряла концентрацию, потому что наслаждалась катанием, на дорожке споткнулась.

Публика потрясающая, классно, было очень круто.

Успела ли согреться? Тут душно на катке, не успела замерзнуть», – сказала Туктамышева.