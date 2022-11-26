Елизавета Туктамышева: «Споткнулась на дорожке, ничего страшного, так бывает. Настроение хорошее — я достаточно удачно откатала»
Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление в короткой программе на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми (2-е место).
«Что случилось на дорожке? Споткнулась, ничего страшного, так бывает. Настроение хорошее — я достаточно удачно откатала, поводов иметь плохое настроение нет.
Меньше ли я стала волноваться? Да, я сегодня не сильно волновалась. Видимо, потеряла концентрацию, потому что наслаждалась катанием, на дорожке споткнулась.
Публика потрясающая, классно, было очень круто.
Успела ли согреться? Тут душно на катке, не успела замерзнуть», – сказала Туктамышева.
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