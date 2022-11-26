Анна Фролова: «Ехала, получала удовольствие, риттбергер решил меня подставить. Просто слетела с ребра, такое случается»

Фигуристка Анна Фролова прокомментировала выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Перми (58,86 балла).

Спортсменка упала при заходе на риттбергер.

– Очень смешная ошибка на риттбергере. Не знаю, что произошло. Ехала, получала удовольствие, риттбергер решил меня подставить. Просто слетела с ребра, такое случается. Ошибка техническая.

Я понимала, что будет ноль за этот прыжок. Решила прыгнуть еще раз. Это был жест для себя, что я могу. У меня такого не случалось, чтобы я осталась без элемента из-за того, что слетела с ребра.

– Как тебе публика здесь?

– Публика отличная. Арена тоже, большая, удобная. Очень приятно было здесь выступать, – сказала Фролова.