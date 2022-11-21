Алена Косторная: «Плющенко – харизма, энергетика, сила воли. Тутберидзе — грация, строгость, добыча результата любыми возможными способами»
Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о том, почему не осталась в группе Евгения Плющенко после ухода от Этери Тутберидзе.
Сейчас спортсменка тренируется у Елены Буяновой.
— Как состоялся переход к Евгению Плющенко?
— Я перешла туда за тренером Розановым. У меня получался тройной аксель, у нас с ним был коннект. Он меня тренировал, поддерживал, ничего заоблачного. Я перешла к нему, потому что выучила с ним тот элемент, который поднял меня на вершину. Думала, что надо повторить. Прогресс был, но потом были травмы, которые усугублялись.
— После возвращения к Тутберидзе многие эксперты писали, что ты растеряла прыжки, растеряла форму из-за неправильной подготовки.
— У меня было много травм. И чем старше ты становишься, тем сложнее они переносятся. Там создали все условия — дали и врачей, и ЛФК. Мне сделали все. Все было бы хорошо, если бы не мои старые травмы.
— А почему ты тогда там не осталась?
— Потому что я думала, что за год собраться было нереально. Может быть, Тутберидзе это бы сделала. Но, как показала практика, здесь вопросы были в первую очередь ко мне, а не к тренерам.
— Плющенко, Тутберидзе, Буянова. Опиши каждого из них тремя словами.
— Плющенко — харизма, энергетика, сила воли. Тутберидзе — грация, строгость, добыча результата любыми возможными способами. Буянова — честность, поддержка, умение направить в нужное русло, – сказала Косторная.
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