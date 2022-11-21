Алена Косторная: «Плющенко – харизма, энергетика, сила воли. Тутберидзе — грация, строгость, добыча результата любыми возможными способами»

Российская фигуристка рассказала о том, почему не осталась в группе после ухода от .

Сейчас спортсменка тренируется у .

— Как состоялся переход к Евгению Плющенко?

— Я перешла туда за тренером Розановым. У меня получался тройной аксель, у нас с ним был коннект. Он меня тренировал, поддерживал, ничего заоблачного. Я перешла к нему, потому что выучила с ним тот элемент, который поднял меня на вершину. Думала, что надо повторить. Прогресс был, но потом были травмы, которые усугублялись.

— После возвращения к Тутберидзе многие эксперты писали, что ты растеряла прыжки, растеряла форму из-за неправильной подготовки.

— У меня было много травм. И чем старше ты становишься, тем сложнее они переносятся. Там создали все условия — дали и врачей, и ЛФК. Мне сделали все. Все было бы хорошо, если бы не мои старые травмы.

— А почему ты тогда там не осталась?

— Потому что я думала, что за год собраться было нереально. Может быть, Тутберидзе это бы сделала. Но, как показала практика, здесь вопросы были в первую очередь ко мне, а не к тренерам.

— Плющенко, Тутберидзе, Буянова. Опиши каждого из них тремя словами.

— Плющенко — харизма, энергетика, сила воли. Тутберидзе — грация, строгость, добыча результата любыми возможными способами. Буянова — честность, поддержка, умение направить в нужное русло, – сказала Косторная.

Тутберидзе редко отвечает обидчикам, но если отвечает – то всегда сурово: доставалось Плющенко, Тарасовой, а теперь американцу Лизу

Тутберидзе рассталась с врачом, который работал на Олимпиаде. Это из-за дела Валиевой?