Ксения Синицына: «Старалась выложиться на максимум. Очень рада, что смогла откатать чисто и доставить удовольствие зрителям»

Фигуристка Ксения Синицына прокомментировала выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Перми.

«Я очень довольна собой. Тренер тоже. Старалась выложиться на максимум. Очень рада, что смогла откатать чисто и доставить удовольствие зрителям. Спасибо большое за поддержку. Публика в Перми очень теплая.

Пока не знаю, почему второй уровень на дорожке шагов. Обговорю это с тренером. Я старалась сделать шаги более четко, чем в Казани.

После Казани неделю был лайт-режим в тренировках. Начали готовиться упорно только через неделю. Подходила к старту в таком же темпе. Старалась катать программу чисто, чтобы не было вопросов.

Пока не буду удивлять в произвольной. Будет стандартный набор. Ультра-си в работе. Лутц – риттбергер решили не делать, чтобы кататься чисто и бороться за тройку», — сказала Синицына.