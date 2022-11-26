Елизавета Пасечник: «Нам создали фан-аккаунт. Мы очень благодарны, очень приятно, когда мы видим, как люди нами заинтересованы»

Елизавета Пасечник и Максим Некрасов прокомментировали выступление в ритм-танце на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми (2-е место).

Некрасов: Отлично, большое спасибо публике, очень тепло нас встретили.

Пасечник: Это очень помогает. Правда, прямо заряжает энергией.

Некрасов: Отдельное спасибо нашей команде в социальных сетях.

Пасечник: Нам создали фан-аккаунт. Мы очень благодарны, нам очень приятно, когда мы видим, как люди нами заинтересованы. Спасибо большое.

Некрасов: Мы не ожидали, что нам создадут фан-аккаунт. У меня за всю карьеру не было ни одного.

Пасечник: Я тоже не ожидала. Для меня это было удивительно.

Некрасов: Все равно публика — это совсем другое, особенно когда они начинают поддерживать, ты ощущаешь совсем по-другому, тебе намного легче ехать.

Пасечник: На прошлом этапе тоже очень поддерживали.

Некрасов: Это каждый старт так, очень приятно, мы можем миллион раз это сказать. После предыдущего усилили технику, над второй оценкой поработали, над хореографией очень много. С бальницами работали.

Пасечник: Приложили все усилия, чтобы оценки с предыдущего этапа выросли, и у нас получилось.

Некрасов: Планируем ли бороться за тройку призеров на чемпионате России? Конечно, надо бороться, мы хотим и будем бороться. Делаем все, чтобы создавать конкуренцию.