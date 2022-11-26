Андрей Багин: «Я приехал в Пермь оценки побольше получить. В Москве был злой не на второе место, а на нас больше»

Танцоры на льду Софья Тютюнина и Андрей Багин прокомментировали выступление в ритм-танце на этапе Гран-при России в Перми (1-е место).

Багин: Мне кажется, получше, чем было в Москве. Лично мне не хватало скорости. Чувствую, что спокойно катимся, но надо добавлять скорости и, может, эмоций. А так прокат в принципе неплохой.

Тютюнина: Пермь прекрасна, хороший очень город. Несмотря на то что очень холодно, все равно приятная погода. По сравнению с Москвой это небо и земля.

Багин: Публика хорошая, поддерживают. И каток хороший, света много.

Тютюнина: После Москвы очень много в зале работали, хореография, движения корпусом и руками. И работали с Александром Вячеславовичем (Жулиным) над скольжением, разбирали шажочки.

Багин: Я приехал сюда оценки побольше получить. В Москве был злой не на второе место, а на нас больше. В том году я больше баллов получал. Все ребята наши — Егор Базин, Паша Дрозд — они тоже больше баллов получают. Мы тоже должны туда лезть, так что я прямо разозлился. На тренировках стал активнее работать.

Тютюнина: Травмы — не оправдание, это наши проблемы.

Багин: Что-то болит, крыша протекла… Такие разговоры — бесполезное занятие. К чемпионату России будем стараться набрать максимальную форму. Планка по баллам — пока сложно сказать, пока не понимаем на сто процентов, так как пока был не стопроцентный прокат. Конечно, будем стараться.

Тютюнина: В любом случае, когда все мы выйдем на международную арену, у нас будут другие баллы, и это объяснимо. Так было всегда, в этом нет ничего удивительного.

Багин: К 90 стремимся, конечно.