Гран-при России. «На призы губернатора Пермского края». Тютюнина и Багин, Пасечник и Некрасов, Кравченко и Шустицкий покажут ритм-танцы

26 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми дуэты выйдут на лед с ритм-танцами.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

«На призы губернатора Пермского края»

Пермь

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Софья Карташова – Илья Карпов

2. – Александр Шустицкий

3. Александра Прокопец – Александр Васькович

4. Полина Усова – Михаил Антонов

5. Яна Трубинова – Владислав Шевнин

Вторая разминка

6. Влада Павленина –

7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

8. – Андрей Багин

9. Екатерина Храбрых – Мирон Суслов

10. –

Расписание шестого этапа Гран-при России в Перми: там выступят Туктамышева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов