Гран-при России. «На призы губернатора Пермского края». Тютюнина и Багин, Пасечник и Некрасов, Кравченко и Шустицкий покажут ритм-танцы
26 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми дуэты выйдут на лед с ритм-танцами.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
6-й этап
«На призы губернатора Пермского края»
Пермь
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Софья Карташова – Илья Карпов
2. Александра Кравченко – Александр Шустицкий
3. Александра Прокопец – Александр Васькович
4. Полина Усова – Михаил Антонов
5. Яна Трубинова – Владислав Шевнин
Вторая разминка
6. Влада Павленина – Александр Алексанян
7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
8. Софья Тютюнина – Андрей Багин
9. Екатерина Храбрых – Мирон Суслов
10. Елизавета Пасечник – Максим Некрасов
Расписание шестого этапа Гран-при России в Перми: там выступят Туктамышева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов
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