Елизавета Туктамышева: «Сейчас у меня есть цель – я очень хочу сделать четверной на прыжковом фестивале»

Чемпионка мира рассказала о работе над четверным прыжком.

«Я готовлюсь. Каждый день мы тренируем его. Есть достаточно сильный прогресс. Сейчас у меня есть цель – я очень хочу сделать четверной на прыжковом фестивале.

Это достаточно сильная нагрузка на организм. Если не так приземлиться или расслабиться в воздухе… Нужно свое тело подготовить. Ты несколько лет идешь с одним прыжковым набором – два акселя и три-три, и все адаптировалось уже, тело все знает. А тут что-то новое постоянно.

Не важно, как ты себя чувствуешь – устала, что-то болит, ты должна все равно этот четверной делать. И в этом разница – ты должна в любом состоянии делать четверной, а не просто: вот сегодня я чувствую, что я смогу. Это не так просто. Но я очень хочу, и главное, что это желание у меня есть», – сказала Туктамышева.