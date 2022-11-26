Елизавета Туктамышева: «В Перми был один из моих первых стартов, запомнила его на всю жизнь. Заняла где-то 30-е место»

Чемпионка мира поделилась ожиданиями от этапа Гран-при России по фигурному катанию в Перми.

– Часто ты в детстве приезжала на соревнования в Пермь?

– Очень часто. Здесь был один из моих первых стартов. Я запомнила этот старт на всю жизнь, потому что в Глазове у нас были полосочки с кругляшочками на льду – хоккейная разметка, в общем.

В 6-7 лет я ориентировалась по хоккейной разметке, а здесь пустой лед. Я вышла и абсолютно потерялась в пространстве. Тренер кричал мне, куда я должна ехать. В итоге я заняла где-то 30-е место. Поэтому я помню этот каток очень хорошо.

– Что твоим болельщикам ждать от этапа?

– Хочется показать два чистых проката, уверенно закончить этот старт. На первом Гран-при короткая была уверенной, а на произвольной меня немного пошатывало. Хочется реабилитироваться.

– снялась из-за травмы. Какова была твоя реакция – вздох облегчения, что будет полегче в борьбе, или, наоборот, хотела закуситься?

– Ну закуситься мне хватит на чемпионате России. Здесь будет , все равно будет интересно – расслабляться ни в коем случае нельзя. Аделии здоровья, надеюсь, мы ее увидим на чемпионате России – и там будет уже очень интересная у нас всех борьба, – сказала Туктамышева.