Олимпийский чемпион поддержал мнение , которая заявила, что японка Каори Сакамото показала на чемпионате мира-2022 прокат двадцатилетней давности.

Сакамото выиграла чемпионат мира. Российские фигуристки не были допущены до соревнований.

«Вот сейчас в женском одиночном катании победила спортсменка Каори Сакамото, она шикарная, у нее есть своя харизма и мощь, но это прокат, который показывали лет 20 назад», – сказал Ягудин.

Экс-фигурист отметил, что развитие фигурного катания невозможно без участия россиян в международных стартах.

«Все настолько переплетено, что мы миру нужны тоже, так же как и они нужны нам. Потому что только так будет развитие.

В России огромное количество первоклассных спортсменов. Иногда им легче уехать и представлять другую страну, особенно в женском одиночном катании», – сказал Ягудин.

«Для меня этот ЧМ – ложь». Наш фигурный бомонд не признает победу Каори Сакамото, хотя Авербух и Жулин бывали в похожей ситуации

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