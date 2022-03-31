Ягудин о победе Сакамото на ЧМ: «Она шикарная, у нее есть своя харизма и мощь, но это прокат, который показывали лет 20 назад»

Теги Татьяна Тарасова Алексей Ягудин чемпионат мира по фигурному катанию сборная Японии женское катание Каори Сакамото Фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поддержал мнение Татьяны Тарасовой, которая заявила, что японка Каори Сакамото показала на чемпионате мира-2022 прокат двадцатилетней давности.

Сакамото выиграла чемпионат мира. Российские фигуристки не были допущены до соревнований. 

«Вот сейчас в женском одиночном катании победила спортсменка Каори Сакамото, она шикарная, у нее есть своя харизма и мощь, но это прокат, который показывали лет 20 назад», – сказал Ягудин. 

Экс-фигурист отметил, что развитие фигурного катания невозможно без участия россиян в международных стартах.

«Все настолько переплетено, что мы миру нужны тоже, так же как и они нужны нам. Потому что только так будет развитие.

В России огромное количество первоклассных спортсменов. Иногда им легче уехать и представлять другую страну, особенно в женском одиночном катании», – сказал Ягудин.

«Для меня этот ЧМ – ложь». Наш фигурный бомонд не признает победу Каори Сакамото, хотя Авербух и Жулин бывали в похожей ситуации

🎧 Кубок Первого канала или чемпионат мира? Где выступали настоящие победители?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные