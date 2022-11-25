Алла Шишкина: «Думаю, Косторная вернется в большой спорт. Я ей этого желаю, я вижу, что человек хочет»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина считает, что фигуристка вернется в спорт.

В сентябре Косторная перенесла операцию на бедре.

«Я думаю, да, конечно, она вернется в большой спорт. Я ей этого желаю, я вижу, что человек хочет», – сказала Шишкина.

Недавно Шишкина взяла у Косторной интервью.

«Во-первых, Алена очень разговорчивая, я не успевала задать вопросы – она уже отвечала. К сожалению, из интервью кое-какие моменты пришлось вырезать, так бы оно было еще, наверно, интереснее. Но я довольна работой, с Аленой работать было легко, она говорушка.

Я обожаю общаться с людьми, причем не только с известными спортсменами, блогерами – это бывают и обычные люди, я еще поняла, что людей ко мне просто тянет. Если я, например, жду подругу в центре зала метро, ко мне обязательно подойдут люди, чтобы узнать как пройти и так далее.

Я заметила в себе эту особенность уже давно и поняла, что раз люди ко мне притягиваются и мне нравится с ними общаться, то надо как-то это использовать, поэтому интервью – это мой любимый жанр», – добавила экс-синхронистка.

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