Гран-при России. «Волжский пируэт». Худайбердиева и Базин, Шанаева и Дрозд выйдут на лед с произвольными программами

20 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре будут разыграны медали в танцах на льду.

После ритм-танца лидируют Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 12.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на Первом канале.

Первая разминка

1. Александра Буторина – Никита Сборик

2. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев

3. Екатерина Храбрых – Мирон Суслов

Вторая разминка

4. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

5. Полина Усова – Михаил Антонов

6. Елизавета Шанаева –

7. –

Положение после ритм-танца

1. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 90,74

2. – Павел Дрозд – 81,25

3. Полина Усова – Михаил Антонов – 65,66

4. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 64,22

5. Екатерина Храбрых – Мирон Суслов – 53,62

6. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 47,69

7. Александра Буторина – Никита Сборик – 44,08