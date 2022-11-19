Гран-при России. «Волжский пируэт». Худайбердиева и Базин, Шанаева и Дрозд выйдут на лед с произвольными программами
20 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре будут разыграны медали в танцах на льду.
После ритм-танца лидируют Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
5-й этап
«Волжский пируэт»
Самара
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 12.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на Первом канале.
Первая разминка
1. Александра Буторина – Никита Сборик
2. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев
3. Екатерина Храбрых – Мирон Суслов
Вторая разминка
4. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
5. Полина Усова – Михаил Антонов
6. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
7. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
Положение после ритм-танца
1. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 90,74
2. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 81,25
3. Полина Усова – Михаил Антонов – 65,66
4. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 64,22
5. Екатерина Храбрых – Мирон Суслов – 53,62
6. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 47,69
7. Александра Буторина – Никита Сборик – 44,08
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