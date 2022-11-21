Татьяна Тарасова: «Дэвис и Смолкин собирались принимать участие в Гран-при России, но обстоятельства поменялись — отношения РФ и США в том числе»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отсутствии Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в заявке на заключительный этап Гран-при России по фигурному катанию Перми. 

«Так складываются обстоятельства: они тренируются в США, а оттуда тяжело добираться в Россию. К тому же потом можно не прилететь обратно.

Да, они собирались принимать участие, но сейчас обстоятельства поменялись — отношения между нашими странами в том числе.

У них же там тренеры, а здесь они останутся одни, — сказала Тарасова. 

Дэвис и Смолкин не едут из США на Гран-при России – что им мешает?

Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?

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