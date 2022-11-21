Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отсутствии и в заявке на заключительный этап Гран-при России по фигурному катанию Перми.

«Так складываются обстоятельства: они тренируются в США, а оттуда тяжело добираться в Россию. К тому же потом можно не прилететь обратно.

Да, они собирались принимать участие, но сейчас обстоятельства поменялись — отношения между нашими странами в том числе.

У них же там тренеры, а здесь они останутся одни, — сказала Тарасова.

Дэвис и Смолкин не едут из США на Гран-при России – что им мешает?

Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?