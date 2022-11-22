Татьяна Тарасова: «Я думаю, Дэвис и Смолкин приедут. Люди же отвечают за свои поступки после того, как написали, что будут участвовать»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду чемпионат России Диана Дэвис Глеб Смолкин Серия Гран-при России Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин вернутся в Россию.

Ранее ожидалось, что танцевальный дуэт выступит на этапах Гран-при России в Москве, однако Дэвис и Смолкин пропустили соревнования.

«Я думаю, они приедут. Люди же отвечают за свои поступки через полгода после того, как они написали, что будут участвовать.

На Гран-при ситуация другая, там надо уезжать тренироваться обратно (в США), у них тренеры там.

А на чемпионате России есть хотя бы неделя. Я думаю, что на чемпионат России они все-таки приедут», – сказала Тарасова.

Дэвис и Смолкин не едут из США на Гран-при России – что им мешает?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные