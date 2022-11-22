Татьяна Тарасова: «Я думаю, Дэвис и Смолкин приедут. Люди же отвечают за свои поступки после того, как написали, что будут участвовать»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин вернутся в Россию.

Ранее ожидалось, что танцевальный дуэт выступит на этапах Гран-при России в Москве, однако Дэвис и Смолкин пропустили соревнования.

«Я думаю, они приедут. Люди же отвечают за свои поступки через полгода после того, как они написали, что будут участвовать.

На Гран-при ситуация другая, там надо уезжать тренироваться обратно (в США), у них тренеры там.

А на чемпионате России есть хотя бы неделя. Я думаю, что на чемпионат России они все-таки приедут», – сказала Тарасова.

Дэвис и Смолкин не едут из США на Гран-при России – что им мешает?