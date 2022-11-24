Агата Петрова: «При изучении четверного тулупа я смотрю и на Лизу Туктамышеву, и на мальчиков. Стараюсь повторить»

Фигуристка Агата Петрова прокомментировала выступление в короткой программе на этапе Гран-при России среди юниоров в Перми (63,76 балла).

«Очень хорошие впечатления, мне понравилось выступать, думаю, Татьяна Николаевна (Мишина) тоже довольна, осталось показать в произвольной все, что поставили.

Оценкам не расстроилась, это всероссийские соревнования, я выступаю на них всего во второй раз, буду работать, тогда и оценки уже будут выше.

Медаль на прошлом этапе вдохновила, это было очень радостно. Сейчас я тренирую четверной тулуп, еще мы думаем усложнить одно вращение, бывают хорошие попытки, надеюсь, получится.

Советов от Алексея Николаевича Мишина очень много, даже перечислять сложно. Он всем смешные фразы говорит, пройдет мимо на хореографии и скажет много интересных слов.

При изучении четверного тулупа я смотрю и на Лизу Туктамышеву, и на мальчиков, я обязательно смотрю на всех и стараюсь повторить», – сказала Петрова.