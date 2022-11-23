Гран-при России. «На призы губернатора Пермского края». КМС. Гордеева, Петрова, Юрова, Коробицина, Лабутина выступят с короткими программами
24 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми юниорки выступят с короткими программами в соревнованиях КМС.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
6-й этап
«На призы губернатора Пермского края»
Пермь
Юниорки, КМС
Короткая программа
Начало – 15.50 по московскому времени, прямая трансляция – в эфире Первого канала.
Первая разминка
1. Алина Кулак
3. Мария Механич
5. Валерия Зорина
6. Екатерина Ципухина
Вторая разминка
7. Елизавета Лабутина
8. Алиса Юрова
9. Арина Кудлай
10. Ирина Мигаленя
11. Агата Петрова
12. Мария Красноженова
Третья разминка
13. Стефания Виличко
14. Мария Гордеева
15. Арина Данилова
16. Варвара Кравчина
17. Софья Назарова
18. Таисия Коробицина
Расписание шестого этапа Гран-при России в Перми: там выступят Туктамышева, Петросян, Семененко, Мишина и Галлямов
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