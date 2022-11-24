Гран-при Финляндии. Малинин, Мессинг, Квителашвили, Аймо, Пулкинен выступят с короткими программами
25 ноября в финском Эспоо стартует заключительный этап Гран-при по фигурному катанию. Мужчины выступят с короткими программами.
Гран-при по фигурному катанию-2022/23
6-й этап
Гран-при Финляндии
Эспоо, Финляндия
Мужчины, короткая программа
Начало – 18.47 по московскому времени. Прямая трансляция – в онлайн-кинотеатр Okko.
Первая разминка
1. Лукас Хонда (Япония)
2. Вальтер Виртанен (Финляндия)
3. Николай Майоров (Швеция)
4. Тацуя Цубои (Япония)
5. Александр Селевко (Эстония)
6. Шун Сато (Япония)
Вторая разминка
7. Арлет Леванди (Эстония)
8. Кевин Аймо (Франция)
9. Камден Пулкинен (США)
10. Илья Малинин (США)
11. Киган Мессинг (Канада)
12. Морис Квителашвили (Грузия)
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