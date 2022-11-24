Гран-при Финляндии. Малинин, Мессинг, Квителашвили, Аймо, Пулкинен выступят с короткими программами

Теги результаты Гран-при сборная Канады сборная США сборная Японии сборная Финляндии мужское катание сборная Эстонии Киган Мессинг Морис Квителашвили сборная Грузии Вальтер Виртанен Кевин Аймо Камден Пулкинен Тацуя Цубои этап Гран-при в Финляндии Николай Майоров Шун Сато Илья Малинин Александр Селевко Лукас Хонда Фигурное катание

25 ноября в финском Эспоо стартует заключительный этап Гран-при по фигурному катанию. Мужчины выступят с короткими программами. 

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

Гран-при Финляндии

Эспоо, Финляндия

Мужчины, короткая программа

Начало – 18.47 по московскому времени. Прямая трансляция – в онлайн-кинотеатр Okko.

Первая разминка

1. Лукас Хонда (Япония)

2. Вальтер Виртанен (Финляндия)

3. Николай Майоров (Швеция)

4. Тацуя Цубои (Япония)

5. Александр Селевко (Эстония)

6. Шун Сато (Япония)

Вторая разминка

7. Арлет Леванди (Эстония)

8. Кевин Аймо (Франция)

9. Камден Пулкинен (США)

10. Илья Малинин (США)

11. Киган Мессинг (Канада)

12. Морис Квителашвили (Грузия) 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные