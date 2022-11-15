«Я об этом даже мечтать в детстве и юности не мог!» Плющенко раздал подарки ученикам
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко раздал своим ученикам подарки от спонсора.
Фигуристы получили в подарок чайник, карточки на 30 и 10 тысяч рублей.
«Время поощрения за победы и сложные многооборотные прыжки от наших спонсоров для юниоров «Ангелов Плющенко»: Софьи Титовой, Вероники Жилиной, Никиты Сарновского, Камиллы Нелюбовой!
Я об этом даже мечтать в детстве и юности не мог! А у них за каждую победу – подарки!» – написал Плющенко.
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