«Я об этом даже мечтать в детстве и юности не мог!» Плющенко раздал подарки ученикам

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию раздал своим ученикам подарки от спонсора.

Фигуристы получили в подарок чайник, карточки на 30 и 10 тысяч рублей.

«Время поощрения за победы и сложные многооборотные прыжки от наших спонсоров для юниоров «Ангелов Плющенко»: , , Никиты Сарновского, !

Я об этом даже мечтать в детстве и юности не мог! А у них за каждую победу – подарки!» – написал Плющенко.