«Я об этом даже мечтать в детстве и юности не мог!» Плющенко раздал подарки ученикам

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко раздал своим ученикам подарки от спонсора.

Фигуристы получили в подарок чайник, карточки на 30 и 10 тысяч рублей.

«Время поощрения за победы и сложные многооборотные прыжки от наших спонсоров для юниоров «Ангелов Плющенко»: Софьи Титовой, Вероники Жилиной, Никиты Сарновского, Камиллы Нелюбовой!

Я об этом даже мечтать в детстве и юности не мог! А у них за каждую победу – подарки!» – написал Плющенко.

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