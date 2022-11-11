Яна Рудковская: «Жилиной и Титовой не скучно в юниорах, есть сильные конкуренты. Нас ждет интригующий финал юниорского Гран‑при»

, жена двукратного олимпийского чемпиона , высказалась о выступлениях фигуристок академии Плющенко Софьи Титовой и .

– Поздравляю вас с уверенной победой Вероники Жилиной на четвертом этапе юниорского Гран‑при. Она выиграла с большим запасом – 26 баллов.

– Это были не самые большие баллы, которые набирала Вероника. У нее заболела нога перед стартом. Думаю, что ошибки связаны в том числе с этим. Но ничего, потихонечку идем к нашей цели – чисто кататься со сложным контентом.

У Софьи Титовой и Вероники была задача‑минимум – катать чисто короткую программу с тройным акселем. На двух этапах они справились с этими задачами. Но главная задача у Вероники – сделать три четверных прыжка и тройной аксель. Это почти получилось на первом этапе, на втором – не очень.

Тем не менее это опыт. Надеюсь, что в этом или следующем году такой контент будет осилен Вероникой. У Софьи – тройной аксель и четверной в произвольной, все она может! Накатает и обязательно сделает.

– Софья и Вероника выиграли свои этапы с большим отрывом, не чувствуя конкуренции. Не скучно им в юниорском катании? Может быть, пора попробовать на взрослом уровне?

– Вероника старше Софьи на год. Не исключаю, что ее участие на взрослом старте возможно. Насколько я понимаю, такое предложение есть.

В юниорах им не скучно. Все равно есть сильные конкуренты. Другое дело, что только Вероника и Софья на четырех этапах Гран‑при в короткой программе сделали то, что для них и Евгения Викторовича было очень важно – рискнули и сделали все чисто. В противном случае они могли потерять очень много баллов.

Нам интересна конкуренция между Вероникой и Софьей. Нас ждет интригующий Финал юниорского Гран‑при. Они пока не встречались вдвоем на одном старте. При этом есть и другие сильные тренерские штабы, у которых отличные девочки, мы за ними наблюдаем. Не исключено, что они прибавят.

Надеюсь, что и Софья с Вероникой будут кататься чище. Очень хорошо, что девочкам уже ставят вращения и дорожку шагов четвертого уровня. Я считаю, что если они будут делать чисто свой контент, то будут конкурентоспособны и на взрослом уровне в топ‑5.

Но я бы во взрослое катание не спешила. Пока можно покайфовать в юниорах, получить достойную награду за свою работу в виде отличного результата, – сказала Рудковская.