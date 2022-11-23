Жулин считает, что Катар смог бы принять ЧМ по фигурному катанию: «Можно проводить в любом месте, где есть ледовая арена, а местных зрителей мы воспитаем»

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что Катар смог бы принять чемпионат мира по фигурному катанию.

«Почему бы и не быть чемпионату мира по фигурному катанию в Катаре? В Сочи же была Олимпиада, а это тропический город, так что в странах Ближнего Востока фигурное катание может быть, но надо как минимум, чтобы нас допустили туда.

Ледовый дворец где угодно можно построить – это шикарная история. Фигурное катание хорошо тем, что его можно проводить в любом месте, в котором есть ледовая арена, а местных зрителей мы воспитаем», – сказал Жулин.

Сейчас в Катаре проходит чемпионат мира по футболу.

В Катаре осталось две беды: очереди и заборы. Как мы побывали на двух матчах ЧМ за день