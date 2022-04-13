Жулин о словах Валиевой про Олимпиады: «Непонятно, будут ли наши на следующих Играх. Поэтому разумность в мыслях Камилы существует»

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил слова Камилы Валиевой, которая призвала не идеализировать Олимпийские игры и относиться к ним спокойнее.

– Четыре года еще терпеть. Непонятно, будут ли наши спортсмены на следующей Олимпиаде. Поэтому разумность в мыслях Валиевой существует. Тем более она уже олимпийская чемпионка, хоть и в команде.

– Многие фигуристки уходят в показательные выступления, выступают на таких проектах, как «Ледниковый период». Может ли Валиева выбрать такой путь в будущем?

– Если Камила решит закончить профессиональную карьеру, то она несколько лет еще покатается как любитель, чтобы что-то заработать. Это было бы разумно.

– Если для наших спортсменов состоится следующая Олимпиада, Валиева будет конкурентоспособной и сможет взять золото?

– Мы будем долго находиться в подвешенном состоянии, а оно не дает никакого стимула стремиться выступать и бороться за награды. Сейчас проблема у всех спортсменов – недостаток мотивации. Мир переделывается полностью.

Мы привыкли стремиться к тому, чтобы участвовать на чемпионате Европы, мира и Олимпийских играх. Это всегда была моя цель и моих спортсменов. А что будет дальше в мире – непонятно.

Спортсмену нужны всегда победы, выступления на международном уровне. Совсем другое дело, когда приезжаешь и борешься за честь флага. У нас ничего этого нет, и в моей голове пазл не складывается, – сказал Жулин.

Камила Валиева: «Идеализировать Олимпийские игры не нужно. Для спортсмена это, безусловно, цель в карьере, но не цель всей жизни»