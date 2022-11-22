Писеев о своем здоровье: «Я прохожу плановые процедуры. Каждые две недели приезжаю в больницу и мне ставят капельницы в течение 30 минут»

Почетный президент Федерации фигурного катания России ( ) рассказал о состоянии своего здоровья.

«Мое самочувствие? Как можно себя чувствовать после той трагедии (смерти – Sports.ru)? Нахожусь в таком пространстве, где трудно все это воспринять и осознать. Тяжело, когда вчера разговариваешь с Александром, а рано утром узнаешь, что его нет.

Мое здоровье? Я прохожу плановые процедуры. Каждые две недели приезжаю в больницу и мне ставят капельницы в течение 30 минут», – сказал Писеев.