Писеев о своем здоровье: «Я прохожу плановые процедуры. Каждые две недели приезжаю в больницу и мне ставят капельницы в течение 30 минут»
Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев рассказал о состоянии своего здоровья.
«Мое самочувствие? Как можно себя чувствовать после той трагедии (смерти Александра Горшкова – Sports.ru)? Нахожусь в таком пространстве, где трудно все это воспринять и осознать. Тяжело, когда вчера разговариваешь с Александром, а рано утром узнаешь, что его нет.
Мое здоровье? Я прохожу плановые процедуры. Каждые две недели приезжаю в больницу и мне ставят капельницы в течение 30 минут», – сказал Писеев.
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