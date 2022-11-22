Илья Авербух: «Тройной аксель придаст Валиевой еще больший отрыв от соперниц, но это надо еще исполнить»

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Хореограф Илья Авербух прокомментировал новость о том, что фигуристка Камила Валиева восстановила тройной аксель.

«Бесспорно, ждем возвращение пиковой формы Валиевой. Тройной аксель – эталонный прыжок, хочется увидеть его в исполнении Камилы. Это придаст ей еще больший отрыв от соперниц, но это надо еще исполнить.

Конечно, здорово, что она восстанавливается и возвращается в свою форму, ждем от нее четверной тулуп», – сказал Авербух.

Камила Валиева восстановила тройной аксель

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