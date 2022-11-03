Авербух о прыжковом турнире: «Фаворитами будут Акатьева и Петросян. Трусова постепенно возвращается, ну и Валиева обязательно поборется»
Хореограф Илья Авербух назвал фаворитов прыжкового турнира, который пройдет 4 декабря в Санкт-Петербурге.
Сообщалось, что в командных соревнованиях выступят команды Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Алексея Мишина.
«Это больше шоу для зрителей, а для спортсменов – соревнование‑подготовка. Но зрелище в любом случае будет интересное. Мы видели, что в арсенале мужчин есть четверные прыжки, они могут удивить.
В женском катании фаворитами будут Акатьева, Петросян. Саша Трусова постепенно возвращается, ну и Камила Валиева тоже обязательно поборется за первенство.
Риск получения травмы есть всегда, но на это не надо обращать внимания. Здорово, что федерация находит такие мотивационные соревнования. Сезон в самом разгаре, все набирают форму.
В конце концов, мы несправедливо изолированы от международных состязаний, и в данных обстоятельствах подобные турниры – это большой плюс», – сказал Авербух.
Команды Тутберидзе, Плющенко и Мишина выступят в прыжковом турнире в Санкт-Петербурге
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