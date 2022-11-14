Татьяна Мишина: «Перед Туктамышевой можно преклоняться – ее преданности делу, собранности. Соперники меняются, она остается»

Тренер Татьяна Мишина отреагировала на победу фигуристки на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

«Перед Лизой можно преклоняться – ее преданности делу, собранности. Лиза – молодец. Соперники меняются, она остается, достойно соревнуется с молодыми фигуристками. Поздравляю Лизу и восхищаюсь ей», – сказала Мишина.

Также она прокомментировала выступление , занявшего второе место.

«Я была рада, что Женя просто начал стартовать, потому что у него получился большой перерыв из‑за травмы. Сейчас он не был готов полностью, но хотелось начать сезон. Он боролся самоотверженно. Отдельно уже начал выполнять четверные, но в программе собрать их был не готов. Он большой молодец, что справился, поборолся и вознаградил себя серебряной медалью.

Когда ехали в Москву, то о месте даже не думали. У Жени есть большой резерв, будем надеяться, что станет стабильнее, чище, покажет четверной риттбергер», – добавила тренер.

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