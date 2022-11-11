Ренат Лайшев: «Где бы Квителашвили ни находился после работы с Тутберидзе, у него ничего не получится. Все великие свершения случаются только в России!»

Президент прокомментировал новость о приостановке работы грузинского фигуриста с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

«Уехал? Дай бог ему здоровья.

Где бы он ни находился после работы с Этери Георгиевной, у него ничего не получится. Все великие свершения случаются только в России! Пусть они зарубят себе раз и навсегда.

Никогда нельзя уезжать оттуда, где тебе хорошо, и где тебе по-настоящему хотели добра», – сказал Лайшев.