Ренат Лайшев: «Где бы Квителашвили ни находился после работы с Тутберидзе, у него ничего не получится. Все великие свершения случаются только в России!»
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость о приостановке работы грузинского фигуриста Мориса Квителашвили с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.
«Уехал? Дай бог ему здоровья.
Где бы он ни находился после работы с Этери Георгиевной, у него ничего не получится. Все великие свершения случаются только в России! Пусть они зарубят себе раз и навсегда.
Никогда нельзя уезжать оттуда, где тебе хорошо, и где тебе по-настоящему хотели добра», – сказал Лайшев.
Комментарии