Илья Авербух: «Худайбердиева и Базин показывают хороший уровень. Но не надо подменять понятия, до 90 баллов нам еще надо поработать»

Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух высказался об итогах соревнований в танцах на льду на этапе Гран-при России в Самаре.

Победу одержали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

«90 баллов у Худайбердиевой и Базина в ритм-танце? Я думаю, это просто уровень оценок турнира в Самаре. Ребята хорошие, спрогрессировали, показывают хороший уровень.

Нет ли сейчас провала в танцах? Нет, конечно. Уровень танцев в России сейчас поднимается. Понятно, что сразу две лидирующие пары ушли, мы до сих пор не можем увидеть Диану (Дэвис) и Глеба (Смолкина), ждем очень их выступления. Они, конечно, топ-пара, безусловно, и очень хочется, чтобы они приехали на чемпионат России и выступали за нашу страну.

Но подтянулись, я считаю, очень интересные пары. Кагановская и Ангелопол мне очень нравятся, также в этом сезоне понравились и Худайбердиева – Базин – очень хорошая работа.

Но, конечно, не надо подменять понятия, до 90 нам еще надо поработать», — сказал Авербух.