Буянова могла начать работу с Косторной в 2020-м, когда отказала в переходе Розанову: «Это было после чемпионата России. Я бы взяла ее»

Тренер Елена Буянова заявила, что могла начать сотрудничество с фигуристкой Аленой Косторной еще в конце 2020 года.

По словам Буяновой, это могло произойти в случае, если бы спортсменка обратилась к ней лично, а не через тренера Сергея Розанова. В 2020-м Косторная тренировалась в академии «Ангелы Плющенко».

Перейти в новую группу планировал и сам Розанов, но Буянова отказала специалисту, хотя была готова работать с Косторной.

«Хотел ли Розанов перейти ко мне от Плющенко вместе с Косторной? Да. Это было сразу после чемпионата России (в декабре 2020 года – Sports.ru).

Я бы взяла ее», – сказала Буянова, отметив, что с самой фигуристкой она эту тему не обсуждала.

В марте 2022-го Косторная перешла к Буяновой из группы Этери Тутберидзе.