Тренер Сергей Добрин: «Тутберидзе этот цикл оставит за собой. Но борьба с Плющенко будет на равных»

Тренер по фигурному катанию Сергей Добрин высказался о конкуренции между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко.

– Ваша тренерская интуиция и оценка обстановки что подсказывает: сможет ли Этери Тутберидзе провести еще один сезон главным рулевым в России? Вроде навскидку такого убойного поколения, какими были Трусова, Щербакова и Косторная четыре года назад, в «Хрустальном» сейчас нет.

– Я думаю, что сможет. Который цикл мы видим одинаковую картину – одни выстрелили, показали себя, и вот уже готовится новое поколение для следующего рывка тренера на грядущие четыре года.

Особенно учитывая, что у нее на подходе шикарнейшие условия с двумя ледовыми аренами, с большим количеством льда. На перспективу это будет мегапушка с увеличением числа групп, тренеров.

– В этом смысле им есть в чем поконкурировать с Евгением Плющенко.

– Плющенко тоже не отстает, чуть ли не через месяц собирается открыть две арены на востоке Москвы, это мощь вообще.

На самом деле это здорово, потому что это рабочие места для молодых тренеров, новые возможности для детей и та самая популяризация фигурного катания, развитие городского района.

– На фоне отстранения России от турниров это все выглядит, пожалуй, даже слишком празднично.

– Это в любом случае долгосрочное вложение. А пока на текущей базе с текущими спортсменами и учитывая весь ее опыт, думаю, все же Тутберидзе этот цикл оставит за собой. Но борьба с Плющенко будет на равных, – сказал Добрин.

Кто из фигуристок очаровал на контрольных прокатах? Двое от Тутберидзе и – упс – никого от Плющенко