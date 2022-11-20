Мозалев прервал произвольную на Гран-при в Самаре – после падения у него оторвался крючок на ботинке

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Фигурист Андрей Мозалев прервал выступление в произвольной программе на этапе Гран-при России в Самаре.

После падения с четверного сальхова у Мозалева оторвался крючок на правом ботинке, из-за чего развязались шнурки.

Перешнуровавшись, фигурист через несколько минут продолжил прокат и набрал 161,19 балла за программу и 258,80 суммарно. Он занял итоговое четвертое место.

Скриншот из трансляции Первого канала:

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