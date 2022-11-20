Глеб Лутфуллин: «Ощущения радостные, более‑менее чистый прокат. Первый старт, когда по внутренним ощущениям я даже не устал»

Фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал свою победу на этапе Гран-при России в Самаре.

«Ощущения радостные. Более‑менее чистый прокат. Конечно, были недочеты по вращениям. Рад по прыжковой части. Удалось сделать четыре четверных.

Лед удобный. В Москве на прокатах было непривычно, но потом адаптировался.

Сам удивлен, что сейчас у меня первый старт, когда по внутренним ощущениям я даже не устал. Я даже сейчас спокойно разговариваю.

Я вчера в шутку сказал, что Алексей Николаевич (Мишин) меня покритиковал. Это я так, от себя добавил. На самом деле он похвалил, сказал, что все нормально. Сейчас сказал, что все достойно. Будем работать дальше, становиться еще лучше.

Надеюсь, что дальше будет прыжковый турнир. Чем планирую удивлять? Все увидите», – сказал Лутфуллин.