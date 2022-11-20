«Я бы сказал, что об этом думаю, но, боюсь, запикают. Вруны они». Самарин о том, что большинство фигуристов говорит, что им важен чистый прокат, а не место

Фигурист Александр Самарин прокомментировал свое выступление на этапе Гран-при России в Самаре (2-е место).

– Пока настроение неплохое, зал нереально гнал, когда приземлил второй четверной лутц – единственным из мальчиков, кстати – то ощутил сильный прилив эмоций. Хорошая ли Самара? Подожду конца соревнований.

– Да ладно? Первый фигурист, которому важно место, а не чистый прокат?

– А кто приезжает, чтобы занимать 17-е место?

– Ага, поэтому большинство фигуристов говорит, как им важен чистый прокат, а не место.

– Я бы сказал, что об этом думаю, но, боюсь, запикают. Вруны они, – сказал Самарин.