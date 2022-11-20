Артур Даниелян: «На короткую программу «физики» хватило, но сейчас было тяжелее – за пару дней до вылета мне ночью стало плохо, болело горло, поднялась температура»

Фигурист Артур Даниелян прокомментировал свое выступление на этапе Гран-при России в Самаре (6-е место).

«Непонятно, какой следующий старт. Как приеду, буду менять ботинки, они поломаны. Это опасно для моих «хрустальных» ног. Плюс я разучивал четверной флип с выездом, говорить о масштабном сложно, но я последний раз прыгал его в январе.

По ощущению здесь четверной сальхов был лучше, пусть на этапе в Казани был просто «в тройку», без касания руки, зато был выполнен с большей уверенностью. Сегодня чуть косо вылетел, чуть не дошел, будем дальше стабилизировать его.

На короткую программу «физики» хватило, но сейчас было тяжелее – за пару дней до вылета сюда мне ночью стало плохо, болело горло, поднялась температура. Соответственно, мы не смогли в полной мере подготовить произвольную программу», – сказал Даниелян.