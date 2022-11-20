Губерниев о фанате, выбежавшем на лед с цветами: «Надо спрашивать с организаторов и охраны. В следующий раз он, не дай бог, с чем‑нибудь другим выбежит»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об инциденте с болельщиком, выбежавшим на лед после проката на этапе Гран‑при России в Самаре.

Болельщик подарил Трусовой букет цветов. Позже он был задержан.

«Надо спрашивать с организаторов и охраны. А если бы он в этот момент начал делать что‑то противоправное? Слава богу, все обошлось, но такие вещи должны пресекаться.

Молодцы организаторы, а в следующий раз он, не дай бог, с чем‑нибудь другим выбежит. Но это все авось до первого случая, трагедии. А потом будут говорить: «Ой‑ой, а как же так?»

Необходимо организовывать безопасность на соответствующем уровне. А пока мы видим, что организаторы Гран‑при могут только цены на билеты задирать, чтобы никто не пришел», – сказал Губерниев.

Фанат фигурки на льду! Парень в капюшоне выбежал после проката Трусовой, чтобы... вручить букет💐