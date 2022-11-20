Трусова заявила на произвольную программу Гран-при в Самаре четверной лутц, Самоделкина – четверной сальхов и тройной аксель
Стал известен заявленный прыжковый контент фигуристок на произвольную программу этапа Гран-при России в Самаре.
Александра Трусова заявила четверной лутц, каскад тройной флип – тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, секвенцию тройной флип – двойной аксель, тройной лутц.
В заявке Софьи Самоделкиной – четверной сальхов, тройной аксель, двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной риттбергер, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – тройной тулуп.
Анна Фролова планирует исполнить двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип, тройной риттбергер – двойной тулуп, тройной лутц, двойной аксель – ойлер – тройной сальхов, тройной риттбергер.
После короткой программы лидирует Самоделкина, Фролова – 2-я, Трусова – 3-я.
Произвольная программа начнется в 13.45 по московскому времени.
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