Трусова заявила на произвольную программу Гран-при в Самаре четверной лутц, Самоделкина – четверной сальхов и тройной аксель

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Софья Самоделкина Анна Фролова Серия Гран-при России Фигурное катание

Стал известен заявленный прыжковый контент фигуристок на произвольную программу этапа Гран-при России в Самаре. 

Александра Трусова заявила четверной лутц, каскад тройной флип – тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, секвенцию тройной флип – двойной аксель, тройной лутц. 

В заявке Софьи Самоделкиной – четверной сальхов, тройной аксель, двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной риттбергер, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – тройной тулуп.

Анна Фролова планирует исполнить двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип, тройной риттбергер – двойной тулуп, тройной лутц, двойной аксель – ойлер – тройной сальхов, тройной риттбергер.

После короткой программы лидирует Самоделкина, Фролова – 2-я, Трусова – 3-я.

Произвольная программа начнется в 13.45 по московскому времени. 

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