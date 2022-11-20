Траньков о том, почему Первый канал не взял интервью у Трусовой: «В чем причина отказа Саши, я не в курсе»

Теги Максим Траньков телевидение сборная России Первый канал женское катание Александра Трусова Софья Самоделкина Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион, комментатор Максим Траньков ответил на вопрос, почему Первый канал не взял интервью у Софьи Самоделкиной и Александры Трусовой после прокатов короткой программы на Гран-при России в Самаре. 

После выступления Трусовой в эфир попали слова Транькова: «Трусова – все... Для Первого канала».

«Почему у Сони Самоделкиной не брали интервью сегодня? Она же победила. И как понимать ваш комментарий про Сашу?» – спросили у Транькова в соцсети.

«Потому что после выступления девушек на арене была речь чиновников, интервью пришлось свернуть. В чем причина отказа Саши, я не в курсе», – написал Траньков. 

«Что за игнор фигуристов, неужели это политика канала определяет, кого из фигуристов поддерживать, а кого хейтить? А вы, взрослые спортсмены, это поддерживаете», – написала еще одна болельщица. 

«А если все наоборот? Не думали?» – ответил Траньков. 

Что у Трусовой с Первым каналом? В эфир попали странные слова Транькова, а у Саши исчезла нашивка

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