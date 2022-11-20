Траньков о том, почему Первый канал не взял интервью у Трусовой: «В чем причина отказа Саши, я не в курсе»

Двукратный олимпийский чемпион, комментатор ответил на вопрос, почему Первый канал не взял интервью у и после прокатов короткой программы на Гран-при России в Самаре.

После выступления Трусовой в эфир попали слова Транькова: «Трусова – все... Для Первого канала».

«Почему у Сони Самоделкиной не брали интервью сегодня? Она же победила. И как понимать ваш комментарий про Сашу?» – спросили у Транькова в соцсети.

«Потому что после выступления девушек на арене была речь чиновников, интервью пришлось свернуть. В чем причина отказа Саши, я не в курсе», – написал Траньков.

«Что за игнор фигуристов, неужели это политика канала определяет, кого из фигуристов поддерживать, а кого хейтить? А вы, взрослые спортсмены, это поддерживаете», – написала еще одна болельщица.

«А если все наоборот? Не думали?» – ответил Траньков.

Что у Трусовой с Первым каналом? В эфир попали странные слова Транькова, а у Саши исчезла нашивка