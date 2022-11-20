Траньков о том, почему Первый канал не взял интервью у Трусовой: «В чем причина отказа Саши, я не в курсе»
Двукратный олимпийский чемпион, комментатор Максим Траньков ответил на вопрос, почему Первый канал не взял интервью у Софьи Самоделкиной и Александры Трусовой после прокатов короткой программы на Гран-при России в Самаре.
После выступления Трусовой в эфир попали слова Транькова: «Трусова – все... Для Первого канала».
«Почему у Сони Самоделкиной не брали интервью сегодня? Она же победила. И как понимать ваш комментарий про Сашу?» – спросили у Транькова в соцсети.
«Потому что после выступления девушек на арене была речь чиновников, интервью пришлось свернуть. В чем причина отказа Саши, я не в курсе», – написал Траньков.
«Что за игнор фигуристов, неужели это политика канала определяет, кого из фигуристов поддерживать, а кого хейтить? А вы, взрослые спортсмены, это поддерживаете», – написала еще одна болельщица.
«А если все наоборот? Не думали?» – ответил Траньков.
Что у Трусовой с Первым каналом? В эфир попали странные слова Транькова, а у Саши исчезла нашивка
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